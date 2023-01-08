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От пользователя @Xoma99

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Москва → Другое Сходить потусить, классно провести время

Москва → Другое Музыкальное настроение, кто не прочь поделиться любимыми треками?

Москва → Другое Возьмём вкусный кофе и пофоткаем друг друга?)

Москва → Другое Гулять, ходить по кафешкам и круто проводить свободное время☺️

Москва → Другое Сходить на интересное мероприятие

Москва → Другое Сходить на стендап, выпить пива, похихикать и подружиться 🫶🏻

Москва → Другое поиграть в компании в настолки 😣

Москва → Другое Найти подругу, чтобы вместе ходить гулять и выбираться в люди.

Москва → Другое дружить, общаться, ходить на выставки и в кофейни, гулять по Москве

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