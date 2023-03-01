прогуляться, перекусить

От пользователя @sspiidder

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Москва → Другое Я хочу прогуляться в парке

Москва → Другое Хочу погулять и в бар

Москва → Другое Найти друзей для общения

Москва → Другое Пойдем в бар, кино, на каток или просто гулять и фоткаться)

Москва → Другое сходить в боулинг, на картинг, сыграть в настольный теннис

Москва → Другое Сходить в Екатериненский парк ,прогуляться

Москва → Другое Общение и прогулки

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