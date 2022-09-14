Москва
Хочу найти человека с которым можно сделать фотографии друг другу

фото пользователя Oksana_2020
прогуляться, перекусить

Пообщаться и в целом хорошо провести время

От пользователя @Oksana_2020

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