Москва
Хочу найти человека с которым можно сделать фотографии друг другу
прогуляться, перекусить
Пообщаться и в целом хорошо провести время
От пользователя @Oksana_2020
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