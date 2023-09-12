пообщаться

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Ищу подружку , с которой можно погулять , пообщаться

Собираюсь в клуб в субботу, ищу веселью компанию 🤪

В идеале найти новых друзей и приятное общение)

Прогуляться, сходить в какое-нибудь кафе или бар, а так же на выставку

Хочу найти подруг, с которыми будем классно проводить время👯

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