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Москва — Хочу найти подругу👯‍♀️

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другое

Ищу подружку, с которой можно было бы как общаться в сети, так и выбираться куда-либо, обсуждать все на свете, делиться своими мыслями, ржать без остановки, ходить на выставки, мастер классы, кафешки, кальянные

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