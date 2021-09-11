Москва
Хочу начать заниматься йогой
Ищу друга(девушку) по йоге, кто тоже давно хотел попробовать , но все время откладывал
Можем найти Студию и попробовать сходить , или может ты уже ходишь , но рада будешь компании
От пользователя @Kategreh
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
сходить в боулинг, на картинг, сыграть в настольный теннис
Ищу напарника для Mobile Legends Bang Bang
Хочется пообщаться) возможно найти подругу)
Поговорить на любую тему)
Погулять , попить кофе, сходить в кино или в бар
Я хочу прогуляться в парке
Давай обсудим мечты?😌
Попить кофе, в Парке Малевича. Посмеяться. Осознанного человека) друга
Общаться, гулять
Ищу партнёра по активным вечерним прогулкам, в выходные дни.
Добавлю в уютную компанию,есть беседа в тг
Найти подругу
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!