Москва
Хочу начать заниматься йогой

фото пользователя Kategreh
прогуляться, перекусить

Ищу друга(девушку) по йоге, кто тоже давно хотел попробовать , но все время откладывал

Можем найти Студию и попробовать сходить , или может ты уже ходишь , но рада будешь компании

От пользователя @Kategreh

1 участник
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