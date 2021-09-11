Ищу друга(девушку) по йоге, кто тоже давно хотел попробовать , но все время откладывал Можем найти Студию и попробовать сходить , или может ты уже ходишь , но рада будешь компании

От пользователя @Kategreh

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