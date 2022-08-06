прогуляться, перекусить

От пользователя @Dstx

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Москва → Другое За любой движ

Москва → Другое Сходить в галерею и выпить кофе :з

Москва → Другое Посидеть в дискорде с вебками

Москва → Другое Ищу подругу , которая умеет дружить)🤍

Москва → Другое Познакомится с новыми симпатичными людьми

Москва → Другое Хочу красивые места, где можно погулять и вкусно покушать 😍

Москва → Другое Погулять в парке

Москва → Другое Погулять, круто провести время

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