прогуляться, перекусить

От пользователя @Topfer

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Москва → Другое Сходить на standup

Москва → Другое Кто-нибудь есть из БЛугов здесь?

Москва → Другое В бар. В клуб. Кальянная. Куда угодно🏄🏼‍♀️

Москва → Другое Найти классных людей. Смеяться и гулять. Сначала онлайн, а то страшно)

Москва → Другое Вечером в клуб на пару часиков. Поболтать за коктейлем🥰

Москва → Другое Гулять и болтать о женском😁🫶🏻

Москва → Другое Грустно и одиноко

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