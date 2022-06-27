прогуляться, перекусить

От пользователя @St7.pavel

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Москва → Другое Дружить будем 💫🙌🏻☺️

Москва → Другое Музыкальное настроение, кто не прочь поделиться любимыми треками?

Москва → Другое Пообщаться на любые темы

Москва → Другое Погулять по району

Москва → Другое Я хочу прогуляться в парке

Москва → Другое Кто-нибудь есть из БЛугов здесь?

Москва → Другое Ну что творческое поколение, готовы объединиться и создать команду?

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