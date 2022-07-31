Москва
Хочу на море кто со мной!
TRIP FESTIVAL 2023 21+
20 июля, чт, 22:00
Ростов-на-Дону, EMBARGO VILLA
О событии
С 20 по 23 июля на территории клуба Embargo Villa (Ростов-на-Дону) пройдет атмосферный Фестиваль электронной музыки TRIP 2023. На территории Embargo Villa разместится 4 танцевальные арены: Main, Space, Forest и Pyramid. Кроме этого будет работать фудкорт,
От пользователя @Dux.Miles
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