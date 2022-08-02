Москва
Хочу изучить все бары господина Ицковича
прогуляться, перекусить
Все они находятся в центре и пока я посетила только три, составляю рейтинг, зову с собой)
От пользователя @helpmpls
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