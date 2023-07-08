Красноярск
Хочу гулять

фото пользователя Ghui
прогуляться, перекусить

От пользователя @Ghui

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Красноярск

маленькое фото пользователя KaterinaKatya
Москва → Другое

Сходить в бар и потанцевать

маленькое фото пользователя Vikki
Москва → Другое

прогуляться по мск)

маленькое фото пользователя Tanka
Москва → Другое

Погулять, посидеть где-нибудь

маленькое фото пользователя lisa55
Москва → Другое

Хочу подружиться

маленькое фото пользователя Lisonka
Москва → Другое

Скучаю одна в Москве, недавно переехалаПишите, по времени согласуем! 😅

маленькое фото пользователя Alexandr89
Москва → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя Julia_Via
Москва → Другое

Бар. Танцы. Караоке. Отвлечься от будней. Забыть бывшего;))такая тема😂

маленькое фото пользователя xtreevy
Москва → Другое

Найти классных людей. Смеяться и гулять. Сначала онлайн, а то страшно)

маленькое фото пользователя Lera_A
Москва → Другое

Я в декрете ищу подруг)

маленькое фото пользователя min_yeonsoo
Москва → Другое

Пообщаться

маленькое фото пользователя Eli_grf
Москва → Другое

Ищу подругу для прогулки в фотогеничных местах и развития инстаграма 🎀

маленькое фото пользователя Llnchss
Москва → Другое

Ищу подруг!да,я беременна,но не списывайте меня со счетов😄

Хочешь найти новых друзей в городе Красноярск?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Красноярск, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!