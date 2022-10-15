Привет всем. Хочу дружить с интересными людьми чтобы пообщаться с ними на интересные разговоры

От пользователя @Maryam06

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Москва → Другое сходить в боулинг, на картинг, сыграть в настольный теннис

Москва → Другое Прогуляться, перекусить, мб потанцевать сегодня вечером

Москва → Другое Круто провести время

Москва → Другое Гулять по Москве, ищу новое окружение

Москва → Другое Возьмём вкусный кофе и пофоткаем друг друга?)

Москва → Другое Я хочу найти друзей, пообщаться 💗

Москва → Другое Художница, ищу единомышлинеков для общения и возможно прогулок

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