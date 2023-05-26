Москва
Хочется в другой город махнуть , погулять и вернуться обратно
прогуляться, перекусить
В Тулу, Звенигород, Коломну, Сергиев-Посад на выходные, а вообще нужны подруги))) дома сидеть уже не хочется, весна 👌
От пользователя @Dinara
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