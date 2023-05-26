В Тулу, Звенигород, Коломну, Сергиев-Посад на выходные, а вообще нужны подруги))) дома сидеть уже не хочется, весна 👌

От пользователя @Dinara

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Москва → Другое Предлагаю сходить погулять либо в клуб.

Москва → Другое Пойдем в бар, кино, на каток или просто гулять и фоткаться)

Москва → Другое Прогуляться или сходить куда-нибудь 🙈

Москва → Другое Компанию поиграть в Зомбоид/ mobile legends

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