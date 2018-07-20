пообщаться

От пользователя @tarkenao

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Москва → Другое поболтать про видеоигры/сериалы/путешествия)

Москва → Другое Ищу компанию: Погулять, поболтать, посидеть на летней веранде.

Москва → Другое как на счет провести день на одной волне☺️

Москва → Другое Ищу подругу, чтобы общаться, вместе гулять)

Москва → Другое Я хочу просто поговорить, и подружиться

Москва → Другое Грустно. Возможно тебе в этот момент тоже нужно просто пообщаться

Москва → Другое Поиграем в кс или другие игры 👺

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