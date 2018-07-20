Москва
Хочется познакомиться с интересными людьми
пообщаться
От пользователя @tarkenao
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Пойдём прогуляемся)
Москва → Другое
Поиграем в кс или другие игры 👺
Москва → Другое
Грустно. Возможно тебе в этот момент тоже нужно просто пообщаться
Москва → Другое
Я хочу просто поговорить, и подружиться
Москва → Другое
Культурное времяпрепровождение,новые знакомства
Москва → Другое
Ищу подругу, чтобы общаться, вместе гулять)
Москва → Другое
Прогулки, бары, театры)
Москва → Другое
Пойдём гулять?)
Москва → Другое
как на счет провести день на одной волне☺️
Москва → Другое
Ищу компанию: Погулять, поболтать, посидеть на летней веранде.
Москва → Другое
поболтать про видеоигры/сериалы/путешествия)
Москва → Другое
Хочу найти подруг!
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!