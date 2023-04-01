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От пользователя @Lolka

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Москва → Другое Ищу подруг с которыми можно будет гулять, устраивать ночевки и тусить

Москва → Другое Гулять и смеяться

Москва → Другое Гулять и болтать о женском😁🫶🏻

Москва → Другое Поговорить на любую тему)

Москва → Другое Составить компанию в кинотеатр , фильм «Переводчик»

Москва → Другое Го пить кофе или гулять

Москва → Другое Шоппинг в ТЦ Гагаринский Аутлет 13:00, потом Праздненства в Мск 12-го

Москва → Другое Если бы сейчас с небес упала звезда, что бы ты загадал/а?)

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