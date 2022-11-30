прогуляться, перекусить

От пользователя @Vita_Victoria

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Москва → Другое Я хочу прогуляться в парке

Раменское → Другое Общение с приятными людьми , которые осознанно относятся к миру

Москва → Другое Прогуляться или сходить куда-нибудь 🙈

Москва → Другое Найти компанию для выпивки

Москва → Другое Пообщаться, прогуляться, сходить на какое-то мероприятие

Москва → Другое Сходить в галерею и выпить кофе :з

Москва → Другое Может поговорим?

Москва → Другое Выпить в приятной компании)

Москва → Другое Хочу поговорить про космос и жизнь на других планетах

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