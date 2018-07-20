Москва
Хочется общения, если все будет взаимно.. встретится в реале.
другое
От пользователя @Tasha44
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Рина, 25 лет., Москва
Москва → Другое
Предлагаю сходить вместе прогуляться компаний, создам чат, кто вступит
Москва → Другое
Найти подруг 🙂
Москва → Другое
Грустно. Возможно тебе в этот момент тоже нужно просто пообщаться
Москва → Другое
Давай узнаем друг друга за бокалом вина ☺️
Москва → Другое
Найти подругу/друга для дружбы
Москва → Другое
Прогуляться,поужинать)Ищу подруг открытых ,искренних
Москва → Другое
новые знакомства
Москва → Другое
Погулять в Царицыно
Москва → Другое
Хочу найти общение )в телеге
Москва → Другое
Ищешь веселую компанию для досуга, тогда тебе к нам!
Москва → Другое
Прогуляться,
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!