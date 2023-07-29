⬅️ Посмотреть ещё события в городе Москва

Москва
Хочется найти классный и общительных знакомых✨

фото пользователя Kristinser
прогуляться, перекусить

Мне нравятся настольные игры, можем пойти по фотографироваться или сходить на выставку

Посмотреть профиль @Kristinser
маленькое фото пользователя Katerina_kat
маленькое фото пользователя Alinka.a
маленькое фото пользователя Mary.Firsova
маленькое фото пользователя MsDarcy
маленькое фото пользователя Is_as_is
маленькое фото пользователя DenZo
маленькое фото пользователя imherejust2vibe
маленькое фото пользователя Anechka78
маленькое фото пользователя GoodBoy777
маленькое фото пользователя Katy_a
маленькое фото пользователя Maria040
маленькое фото пользователя Pollynka
маленькое фото пользователя anas.tasia
маленькое фото пользователя Ereador
маленькое фото пользователя Lina_18
маленькое фото пользователя Myllatkka
маленькое фото пользователя Darinata
маленькое фото пользователя Daria_19
маленькое фото пользователя Alinamrk
маленькое фото пользователя Drunk.Unicorn
маленькое фото пользователя Katita
маленькое фото пользователя Nastya20042
маленькое фото пользователя Fox_fyr
маленькое фото пользователя LerochkaLera1
маленькое фото пользователя Rony
маленькое фото пользователя Vitalii31
26 участников
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя Vika_202

Москва → другое

Пообщаться, может и найти свою половинку

Откликнулось 17 участников

маленькое фото пользователя Lisonka

Москва → прогуляться, перекусить

Скучаю одна в Москве, недавно переехалаПишите, по времени согласуем! 😅

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Popkina_radost

Москва → пообщаться

Хочу найти интересного человека для общения

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Yangwawa

Москва → пообщаться

Аааа! Это срочно!)) Спасите от недостатка общения)))

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя KseNikA

Москва → пообщаться

Какая твоя любимая книга?)

Откликнулось 25 участников

маленькое фото пользователя alina01

Москва → прогуляться, перекусить

Выпить и отдохнуть

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Anastasiyaaa

Москва → собрать компанию

Классно провести выходные) Посидеть в красивом месте, потанцевать)

Откликнулось 59 участников

маленькое фото пользователя Alex3993

Москва → прогуляться, перекусить

Обзавестись новыми знакомствами

Откликнулось 28 участников

маленькое фото пользователя Anastasia_13

Москва → пообщаться

Поболтаем обо всем на свете ?

Откликнулось 30 участников

маленькое фото пользователя Tanya96

Москва → сходить на мероприятие

Сходить на квиз (никогда не была) 🤓

Откликнулось 18 участников

маленькое фото пользователя Anomaly

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять после работы, пообщаться и просто хорошо провести время)

Откликнулись 24 участника

маленькое фото пользователя Katrin_esk

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться по вечерней Москве, попить кофе/вина. 40+))

Откликнулось 15 участников

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новая социальная сеть для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди попутчиков в путешествие, погулять, ходить в зал, с кем снимать квартиру, или просто поговорить в чате

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!