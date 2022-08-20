Москва
Хэллоуин в Moscow City 🎃
Хэллоуин на одной из самых высоких и захватывающих точек Москвы 💥
29 октября, в 22:00 до 5:00
Вас ожидает:
БЕЗЛИМИТНЫЙ бар с авторскими коктейлями, Фуршет, фотозоны с фотографами, Конкурс на лучший костюм)
Также мы проведём профессиональную мафию, игру «кажется нащупал», бирпонг и другие алко-игры.
Места ограничены, 50% продано, пишите в телеграм @lunarmadam
От пользователя @Lunarmadam
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