Москва
Гулять, выпить, отдыхать
прогуляться, перекусить
От пользователя @Temur
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
по общаться
Москва → Другое
Общаться, гулять
Москва → Другое
Хочу собрать компашку друзей
Москва → Другое
Ищу подругу🤞🏽
Москва → Другое
Ищу подругу, 27+
Москва → Другое
Хочу найти подругу
Москва → Другое
Погулять, посидеть где-нибудь
Москва → Другое
Ищу общения
Москва → Другое
В чем измеряется ваше время?
Москва → Другое
Общение ради настроения)
Москва → Другое
Пока просто пообщаться
Москва → Другое
Обменяться мыслями:)
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!