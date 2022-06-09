От пользователя @Borisovvna

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Москва → Другое Я хочу дружить

Москва → Другое Хочу красивые места, где можно погулять и вкусно покушать 😍

Москва → Другое Пошли в телегу, поболтаем? 😉

Москва → Другое 🎲 Поиграть в настолки (новички приветствуются)

Москва → Другое Сходить в кино или в рестик

Москва → Другое как на счет провести день на одной волне☺️

Москва → Другое Очень скучно

Москва → Другое Пойдем в бар, кино, на каток или просто гулять и фоткаться)

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