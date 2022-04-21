прогуляться, перекусить

От пользователя @Tatyana343

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Москва → Другое Хочу подружиться и найти понимающих подругу или друга )

Москва → Другое Поиграть в streetball на рижке во второй половине дня

Москва → Другое Хочу настоящую дружбу, дружить я умею

Москва → Другое Ищу компаньона для пробежек (в парке/в зале), ВАО 🏃‍♀️

Москва → Другое Кто-нибудь есть из БЛугов здесь?

Москва → Другое Найти подруг,для общения,вместе посещать рестораны,выставки,кино и тд.

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