Ищу людей для совместных прогулок, игр в настолки, пения, тематических встреч, посещения выставок, кино, спектаклей, концертов. Сама увлекаюсь музыкой и психологией. Провожу психологические консультации.

От пользователя @Veronika_26

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Москва → Другое Прогулка парк, центр или иное интересное место 😉🎉

Москва → Другое Ищу подруг для общения и совместного досуга😊

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