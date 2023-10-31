Москва
Гулять по Москве, ищу новое окружение

фото пользователя Veronika_26
прогуляться, перекусить

Ищу людей для совместных прогулок, игр в настолки, пения, тематических встреч, посещения выставок, кино, спектаклей, концертов. Сама увлекаюсь музыкой и психологией. Провожу психологические консультации.

От пользователя @Veronika_26

8 участников
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