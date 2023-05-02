Москва
Гулять ночью и днем
прогуляться, перекусить
От пользователя @sausage
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Сходить на Cinema Orchestra Medley
Москва → Другое
Найти подругу
Москва → Другое
Дискотека 90-х! В баре DISCO 90 в 30.12 23.00
Москва → Другое
Гулять и смеяться
Москва → Другое
Гулять, ходить по кафешкам и круто проводить свободное время☺️
Москва → Другое
Кто живет на севере Москвы? Или в центре. Давайте общаться
Москва → Другое
Найти новых друзей
Москва → Другое
Собираю людей в компанию для общения и весёлого времяпровождения
Москва → Другое
Найти неадекватных подруг с весельцой
Москва → Другое
Поговорить
Москва → Другое
Ищу компанию: Погулять, поболтать, посидеть на летней веранде.
Москва → Другое
Погулять по измайловскому парку
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!