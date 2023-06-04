прогуляться, перекусить

От пользователя @Eduard

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Москва → Другое Если бы сейчас с небес упала звезда, что бы ты загадал/а?)

Москва → Другое Поддержим друг друга в инсте/телеге/wa обсуждение тем, постов и тд ))

Москва → Другое Прогуляться ,сходить в кино

Москва → Другое 🎲 Поиграть в настолки в стиле мафии (новички приветствуются)

Москва → Другое Буду рада найти людей для общения в новом городе😊

Москва → Другое Прогуляться, сходить в какое-нибудь кафе или бар, а так же на выставку

Москва → Другое Ищу близких по духу подруг👯‍♀️🌺

Москва → Другое Я хочу прогуляться в парке

Москва → Другое Общение и прогулки

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