Москва
Гулять, ходить по кафешкам и круто проводить свободное время☺️
прогуляться, перекусить
От пользователя @Adaksinaa
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