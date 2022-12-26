Москва
Гулять, ходить по кафешкам и круто проводить свободное время☺️

фото пользователя Adaksinaa
прогуляться, перекусить

От пользователя @Adaksinaa

17 участников
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя Evgesha123
Москва → Другое

Найти новые знакомства и общение

маленькое фото пользователя nhoodoo
Москва → Другое

Может кто-то хочет вместе изучать английский?

маленькое фото пользователя IAMDelica
Москва → Другое

Ну что творческое поколение, готовы объединиться и создать команду?

маленькое фото пользователя Albina_bina
Москва → Другое

Сходить на стендап, выставку, послушать джаз

маленькое фото пользователя BALL56
Москва → Другое

Ищу друзей

маленькое фото пользователя Malikevich
Москва → Другое

Товарищи, ола 👋кто хочет пойти 12 июля(ср) на квиз?) время 20:00

маленькое фото пользователя Aktasik
Москва → Другое

Друзьяшки найдитесь

маленькое фото пользователя Tatyana21
Москва → Другое

составлю компанию на кофе/вино или в настолки

маленькое фото пользователя lizaaa
Москва → Другое

Культурное времяпрепровождение,новые знакомства

маленькое фото пользователя liincheg
Москва → Другое

Хочу найти подруг!

маленькое фото пользователя Dariiaa
Москва → Другое

Ищу подругу

маленькое фото пользователя R12l
Москва → Другое

Возраст 36+-

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!