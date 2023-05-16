прогуляться, перекусить

От пользователя @Miheza

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Москва → Другое прогуляться в центре, поболтать, может перекусить?)

Москва → Другое сходить в боулинг, на картинг, сыграть в настольный теннис

Москва → Другое Погулять, сходить на выставку, потусить 💃💃💃

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