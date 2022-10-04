Москва
Гуляем, неловко шутим, потом шутим ловко.
Нечего делать в выходные, но и делать особо ничего не хочется. Предлагаю пройтись по какому-нибудь парку, обсудить что-нибудь кроме ваших детей и политики.
Либо мы поймем, что мы, наконец, нашли друзей, либо купим шаурму и отравимся.
Будущее не предопределено.
Меня зовут Юра, у меня специфическое чувство юмора, я маркетолог и мне скучно.
От пользователя @Yuri_Muskat
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