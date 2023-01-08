Москва
GTA Online + дискорд
Ищу напарников для совместной игры в GTA Online. Также нужна помощь в видеосъёмке игрового процесса по сценарию. Играю обычно не в открытых сессиях, а в заданиях.
От пользователя @slavusyan
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