Ищу напарников для совместной игры в GTA Online. Также нужна помощь в видеосъёмке игрового процесса по сценарию. Играю обычно не в открытых сессиях, а в заданиях.

От пользователя @slavusyan

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