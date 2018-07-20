пообщаться

От пользователя @TMiss

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Москва → Другое Хочу погулять по красивым местам

Москва → Другое Хочу погулять и в бар

Москва → Другое Погулять и пофотографироваться в закатном солнце

Москва → Другое Поиграем в кс или другие игры 👺

Москва → Другое Сходить на интересное мероприятие

Москва → Другое Ищу компаньона не заскучать в новом городе

Москва → Другое Ищу подруг!да,я беременна,но не списывайте меня со счетов😄

Москва → Другое Собираю людей в компанию для общения и весёлого времяпровождения

Москва → Другое Сходить в парк "Сиреневый сад"

Москва → Другое Могу стать твоей подружкой на все случаи жизни

Москва → Другое Бар. Танцы. Караоке. Отвлечься от будней. Забыть бывшего;))такая тема😂

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