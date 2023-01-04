прогуляться, перекусить

От пользователя @Turatt.98

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Поболтать в телеге)

Москва → Другое Погулять, пообщаться с новыми людьми

Москва → Другое Прогуляться, пофоткаться, кафе/бар или что душе взбредёт)

Москва → Другое Ну что творческое поколение, готовы объединиться и создать команду?

Москва → Другое Прогуляться по центру Москвы

Москва → Другое Может кто-то хочет вместе изучать английский?

Москва → Другое Погулять по городу

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