Москва
Гоу гулять вечером
прогуляться, перекусить
От пользователя @Vitold
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Буду рада новым знакомствам, гоу гулять,тусить
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Погулять, поговорить , посмотреть что-нибудь интересное
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