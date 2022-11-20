Москва
Гоу гулять
прогуляться, перекусить
Можем сходить на выставку/ мероприятие, потом поесть или просто выпить кофе) может разообщаемся и будет ходить часто(25+)
От пользователя @Dariiia
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