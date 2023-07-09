А если не вывезу, то с радостью послушаю позицию

От пользователя @L_pub

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Москва → Другое Прогуляться, сходить в какое-нибудь кафе или бар, а так же на выставку

Москва → Другое Пойдем в бар, кино, на каток или просто гулять и фоткаться)

Москва → Другое Прогуляться на свежем воздуху,поболтать,позагорать

Москва → Другое Бесплатная съёмка и поход в кафе

Москва → Другое поиграть в компании в настолки 😣

Москва → Другое Ищу подруг! Прогуляться, сходить в кино,кафе,бар 😃💃

Москва → Другое Сходить на Cinema Orchestra Medley

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