Москва
Готова подискутировать на любую тему
пообщаться
А если не вывезу, то с радостью послушаю позицию
От пользователя @L_pub
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Сходить в Екатериненский парк ,прогуляться
Москва → Другое
Хочу поговорить о любимых сериалах, фильмах и музыке
Москва → Другое
Сходить на Cinema Orchestra Medley
Москва → Другое
Обменяться мыслями:)
Москва → Другое
Ищу подруг! Прогуляться, сходить в кино,кафе,бар 😃💃
Москва → Другое
поиграть в компании в настолки 😣
Москва → Другое
Бесплатная съёмка и поход в кафе
Москва → Другое
Прогуляться на свежем воздуху,поболтать,позагорать
Москва → Другое
Пойдем в бар, кино, на каток или просто гулять и фоткаться)
Москва → Другое
Вейксерфинг
Москва → Другое
Прогуляться, сходить в какое-нибудь кафе или бар, а так же на выставку
Москва → Другое
Хочу обрести новые знакомства, общаться, встречаться
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!