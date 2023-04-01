пообщаться

От пользователя @Leshy

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Рина, 25 лет., Москва

Москва → Другое Слушаю техно, не сижу на месте 🤪

Москва → Другое Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

Москва → Другое Ищу подруг,можем сходить в театр или просто прогуляться в парке)

Москва → Другое Я хочу дружить

Москва → Другое Ищу подруг погулять, посидеть на верандах

Москва → Другое Ищу друзей,чтоб говорить о всем и ни о чем :)

Москва → Другое Хочу найти общение )в телеге

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!