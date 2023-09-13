Привет! Хочется найти людей близких по духу, со схожим чувством юмора, с кем можно поболтать, посмеяться, погулять, побыть в моменте, наблюдая за осенним листопадом, может поиграть в настолки, а может и покреативить:) Не ищу отношений, только друзей) Понимаю, что расстояние не самый важный фактор, но, зная московские дистанции, дела после работы и прочее … лучше САО, СЗАО :)

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Хотела бы найти друзей/подруг , кто так же любит прогулки.

Предлагаю сходить в кинотеатр под открытым небом, кто со мной?

Болталки, сплетни, обсуждения, ну и конечно же выпивка и туса)))

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новая социальная сеть для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди попутчиков в путешествие, погулять, ходить в зал, с кем снимать квартиру, или просто поговорить в чате

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!