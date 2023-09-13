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Москва — Go встречать зиму? (Каток/ кофейни/ прогулки)❄️

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прогуляться, перекусить

Привет! Хочется найти людей близких по духу, со схожим чувством юмора, с кем можно поболтать, посмеяться, погулять, может поиграть в настолки, а может и покреативить:)

Не ищу отношений, только друзей)

Понимаю, что расстояние не самый важный фактор, но, зная московские дистанции, дела после работы и прочее … лучше САО, СЗАО :)

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