Москва — Go встречать зиму? (Каток/ кофейни/ прогулки)❄️
Привет! Хочется найти людей близких по духу, со схожим чувством юмора, с кем можно поболтать, посмеяться, погулять, может поиграть в настолки, а может и покреативить:)
Не ищу отношений, только друзей)
Понимаю, что расстояние не самый важный фактор, но, зная московские дистанции, дела после работы и прочее … лучше САО, СЗАО :)
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