прогуляться, перекусить

От пользователя @Mnrr

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Москва → Другое Компанию поиграть в Зомбоид/ mobile legends

Москва → Другое Найти подругу для совместных походов куда угодно

Москва → Другое Сходить в Екатериненский парк ,прогуляться

Москва → Другое Предлагаю сходить вместе прогуляться компаний, создам чат, кто вступит

Москва → Другое Пообщаться, может и найти свою половинку

Москва → Другое Скучаю одна в Москве, недавно переехалаПишите, по времени согласуем! 😅

Москва → Другое Хочу погулять и в бар

Москва → Другое Ищу друзей, для общения

Москва → Другое составлю компанию на кофе/вино или в настолки

Москва → Другое В бар. В клуб. Кальянная. Куда угодно🏄🏼‍♀️

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Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

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В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

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