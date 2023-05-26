прогуляться, перекусить

От пользователя @nikolaiGPT

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Сходить на квиз (никогда не была) 🤓

Москва → Другое общения и, возможно, прогулок. ⚠️: не пью, не курю, не хожу по клубам

Москва → Другое Пенная вечеринка + кино под открытым небом

Москва → Другое Пообщаюсь) с любовью и пониманием. Без осуждений 🤍

Москва → Другое Сходить на стендап, выпить пива, похихикать и подружиться 🫶🏻

Москва → Другое Сходить в парк "Сиреневый сад"

Москва → Другое Можно попробовать тебя пофоткать?)

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