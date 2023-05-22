Москва
Го прогуляемся по парку)
прогуляться, перекусить
Есть путь, нет цели, ну если только перекусить и поболтать попутно🙃 ну ещё пофоткатт могу😌
От пользователя @Ilyaaa
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