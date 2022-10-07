Москва
Го покатаемся на великах

прогуляться, перекусить

Можно и на самокатах по городу

От пользователя @Artem_99

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