Москва
Го покатаемся на великах
прогуляться, перекусить
Можно и на самокатах по городу
От пользователя @Artem_99
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