Москва
Го поговорим
прогуляться, перекусить
Поболтать по сети с человеком обо всем на свете.Хочеться найти родственную понимающую душу.Не пью.
От пользователя @VikaOrd
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