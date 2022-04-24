прогуляться, перекусить

От пользователя @Vuvu

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Собираю людей в компанию для общения и весёлого времяпровождения

Москва → Другое Прогуляться по центру Москвы

Москва → Другое Я хочу найти друзей, пообщаться 💗

Москва → Другое Дискотека 90-х! В баре DISCO 90 в 30.12 23.00

Москва → Другое Да, найти друга

Москва → Другое Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

Москва → Другое Пообщаться, посмеяться, побороть скромность и неуверенность в себе 😅

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!