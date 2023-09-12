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Москва — Го общаться, дружить, ходить в интересные места)

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активный отдых

Общение (оффлайн и онлайн), прогулки, парки, кафешки, выставки, поездки, интересные мероприятия)

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