сходить на мероприятие

От пользователя @Malikevich

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Москва → Другое Прогуляться/посидеть в баре 🍻

Москва → Другое Ищу подругу для прогулки в фотогеничных местах и развития инстаграма 🎀

Москва → Другое Тоже хочешь задружиться с кем-то интересным?

Москва → Другое Погулять, сходить бар/ресторан и тп

Москва → Другое Хочется найти того, с кем можно потерять счет времени)

Москва → Другое На выставку, погулять

Москва → Другое Хочу красивые места, где можно погулять и вкусно покушать 😍

Москва → Другое Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.

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