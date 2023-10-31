⬅️ Посмотреть ещё события в городе Москва

Москва — Go любоваться красивой осенью?) 🍁

фото пользователя Solnechnaya
прогуляться, перекусить

Привет! Хочется найти людей близких по духу, со схожим чувством юмора, с кем можно поболтать, посмеяться, погулять, побыть в моменте, наблюдая за осенним листопадом, может поиграть в настолки, а может и покреативить:)

Не ищу отношений, только друзей)

Понимаю, что расстояние не самый важный фактор, но, зная московские дистанции, дела после работы и прочее … лучше САО, СЗАО :)

Посмотреть профиль @Solnechnaya
маленькое фото пользователя Ja_m
маленькое фото пользователя Evgeniya36
маленькое фото пользователя Ekataterina
маленькое фото пользователя queenalisha
маленькое фото пользователя Arman7777777
маленькое фото пользователя koza
маленькое фото пользователя katyakaterina
маленькое фото пользователя Janebely
маленькое фото пользователя Viki_nowo
маленькое фото пользователя Study_naya
маленькое фото пользователя Daria19039
маленькое фото пользователя Anastasiya85
маленькое фото пользователя Polyaa
маленькое фото пользователя Anniiikka
маленькое фото пользователя Natali_pushinka
маленькое фото пользователя annykoles
маленькое фото пользователя Mary14
маленькое фото пользователя Maria040
маленькое фото пользователя LerochkaLera1
маленькое фото пользователя Denis1820
маленькое фото пользователя Nastasya23
маленькое фото пользователя Iloveocean
маленькое фото пользователя Ekaterina_s
маленькое фото пользователя Lana095
24 участника
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя Rise

Москва → пообщаться

Интеллектуальных и творческих разговоров

Откликнулись 53 участника

маленькое фото пользователя Lolina

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подругу, 27+

Откликнулось 28 участников

маленькое фото пользователя vlkvA

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться, поболтать обо всем и ни о чем, пофоткаться, выпить кофе)

Откликнулось 18 участников

маленькое фото пользователя Kris7

Москва → другое

Ищу подругу🤞🏽

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя kateha

Москва → другое

Посидеть в дискорде с вебками

Откликнулось 26 участников

маленькое фото пользователя Ola_Ola

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу друзей/подруг

Откликнулось 17 участников

маленькое фото пользователя Evgesha123

Москва → пообщаться

Найти новые знакомства и общение

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя Imstassie

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу найти подружку

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя Kkravets_va

Москва → сходить на мероприятие

Хочу сходить на ARTLIFEFEST (вход бесплатный)

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя Ekataterina

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить на ферму альпак

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя GTK67

Москва → прогуляться, перекусить

Можно попробовать тебя пофоткать?)

Откликнулись 63 участника

маленькое фото пользователя Ksu_ksusha

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подруг/у

Откликнулось 16 участников

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новая социальная сеть для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди попутчиков в путешествие, погулять, ходить в зал, с кем снимать квартиру, или просто поговорить в чате

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!