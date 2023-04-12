Москва
Го куда-то, выставка, концерт )

фото пользователя Shtosh
сходить на мероприятие

Я только не очень быстро хожу, ибо с костыликом

От пользователя @Shtosh

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