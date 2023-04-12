Я только не очень быстро хожу, ибо с костыликом

От пользователя @Shtosh

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Москва → Другое Сходить в кино или в рестик

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Москва → Другое Хочу создать беседу в тг

Москва → Другое Погулять, пообщаться с новыми людьми

Москва → Другое В выходные хочу прогуляться в Коломенском парке! Буду Рада компании ☺️

Москва → Другое Прогуляться, пофоткаться, кафе/бар или что душе взбредёт)

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