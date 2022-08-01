От пользователя @Demon100

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Москва → Другое Ищу подружек для прогулок по паркам и интересным местам

Москва → Другое Хочу найти общение )в телеге

Москва → Другое Сходить в бар и потанцевать

Москва → Другое по общаться

Москва → Другое Прогуляться в «Лесная чайная»

Москва → Другое как на счет провести день на одной волне☺️

Раменское → Другое Общение с приятными людьми , которые осознанно относятся к миру

Москва → Другое Завершено и не хочу, чтобы тут оставалась тема

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