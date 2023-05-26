прогуляться, перекусить

От пользователя @Waiflound

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Прогуляться, сходить в какое-нибудь кафе или бар, а так же на выставку

Москва → Другое Готова подискутировать на любую тему

Москва → Другое Я хочу по болтать , подружиться

Москва → Другое Прогуляться по Artplay и попить кофе.

Москва → Другое Девкиии, я за любой кипишь

Москва → Другое Пошли в телегу, поболтаем? 😉

Москва → Другое В выходные хочу прогуляться в Коломенском парке! Буду Рада компании ☺️

Москва → Другое Я хочу найти друзей, пообщаться 💗

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